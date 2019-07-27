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Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу компенсацию: новые подробности звездного скандала

Актриса обвиняет экс-супруга в избиении и требует от него денег

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Скандальная голливудская пара Джонни Депп и Эмбер Херд удерживают на себе внимание поклонников и СМИ. На днях стало известно, что в суде против экс-супруги Депп одержал первую победу. Об этом сообщает издание The Blast.

О самых громких разводах знаменитостей смотрите в этом ролике:

Так, согласно данным, опубликованных таблоидом, Эмбер Херд предстоит выплатить Джонни Деппу не малую компенсацию. Примечательно, что ранее актриса сама требовала от экса материального возмещения.

По информации СМИ, Херд потребовала перенести суд, в котором рассматривалось их с Деппом дело, в Калифорнию, а Депп просил оставить его в Вирджинии, где ранее была опубликована статья, в которой Эмбер назвала себя "жертвой домашнего насилия". 

Судья поддержал актера и отказал его бывшей возлюбленной в праве переноса дела в другой штат. Согласно решению суда Депп должен получить от Херд возмещения морального ущерба в размере 50 млн долл.

Напомним, что недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за побои со стороны актера. 

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