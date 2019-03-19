Эми Шумер полностью обнажилась на девятом месяце беременности

Пышная актриса показала, как изменилась ее фигура

Эми Шумер Фото: Getty Images

В октябре 2018-го всемирно известная актриса Эми Шумер сообщила, что ждет ребенка от своего мужа, шеф-повара и писателя Криса Фишера. Сейчас 37-летняя Эми Шумер пребывает на девятом месяце беременности и не стесняется показывать, как изменилась ее фигура за время ожидания малыша.

Так, на своей странице в Instagram Эми Шумер опубликовала серию фото, на которых позирует полностью обнаженной. На снимках артистка запечатлена в парке в окружении птиц, где теоретически могли находиться и другие посетители.

Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности Фото: instagram.com/amyschumer Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности Фото: instagram.com/amyschumer Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности Фото: instagram.com/amyschumer Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности Фото: instagram.com/amyschumer 1/4

Мнения подписчиков в комментариях довольно неоднозначны. Одни восторгаются смелостью 37-летней актрисы, другие считают поступок Эми Шумер излишне эпатажным: "Отличное начало моего утра", "Ты восхитительна", "О Господи", "Это смешно".

Напомним, Эми Шумер призналась, что экс-бойфренд насильно лишил ее девственности во сне.

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