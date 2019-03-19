Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эми Шумер полностью обнажилась на девятом месяце беременности

Пышная актриса показала, как изменилась ее фигура

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Эми Шумер
Эми Шумер
Фото: Getty Images

В октябре 2018-го всемирно известная актриса Эми Шумер сообщила, что ждет ребенка от своего мужа, шеф-повара и писателя Криса Фишера. Сейчас 37-летняя Эми Шумер пребывает на девятом месяце беременности и не стесняется показывать, как изменилась ее фигура за время ожидания малыша.

Так, на своей странице в Instagram Эми Шумер опубликовала серию фото, на которых позирует полностью обнаженной. На снимках артистка запечатлена в парке в окружении птиц, где теоретически могли находиться и другие посетители.

Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности
Фото: instagram.com/amyschumer
Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности
Фото: instagram.com/amyschumer
Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности
Фото: instagram.com/amyschumer
Эми Шумер обнажилась на девятом месяце беременности
Фото: instagram.com/amyschumer
1/4

Мнения подписчиков в комментариях довольно неоднозначны. Одни восторгаются смелостью 37-летней актрисы, другие считают поступок Эми Шумер излишне эпатажным: "Отличное начало моего утра", "Ты восхитительна", "О Господи", "Это смешно".

Напомним, Эми Шумер призналась, что экс-бойфренд насильно лишил ее девственности во сне.

Смотрите также видео о жизни актрисы Эми Шумер:

Ранее мы писали, дочь Ким Кардашьян в экстравагантном образе станцевала под рэп отца. 5-летняя Норт впечатлила публику своим артистизмом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Самое сокровенное": MONATIK откровенно рассказал о супруге и детях 16-летний Ромео Бекхэм встречается с известной актрисой - СМИ Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери десятки тысяч долларов
беременность обнажение эми шумер дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой
Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой
«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Fun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

Сегодня, 08:02Fun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

Сегодня, 07:01Fun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

Вчера, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Вчера, 14:51Стиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Вчера, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Вчера, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 мартаТехно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

17 мартаШоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

17 мартаFood

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

17 мартаШоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

17 мартаFun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

17 мартаТехно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

17 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

17 мартаШоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Новости партнеров

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV
Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)
Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)
Самодельная селедка. Рецепт с фото
Самодельная селедка. Рецепт с фото
47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка
47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем