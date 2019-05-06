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Эми Шумер впервые станет мамой: актриса рассекретила пол ребенка

Актриса совсем скоро родит первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Эми Шумер
Эми Шумер
Фото: Getty Images

Знаменитая американская актриса и комик Эми Шумер только рассекретила пол своего первенца. 37-летняя звезда фильмов "Красотка на всю голову" и "Девушка без комплексов" на странице в Instagram разместила фото со своим мужем Крисом Фишером. На фото супруги сидят около стены комнаты, заполненной детскими игрушками.

В своем Instagram-посте Эми отметила, что они с Крисом ждут мальчика. Поклонники пары поздравили их со скорым появлением сына.

Эми Шумер с мужем
Эми Шумер с мужем
Фото: instagram.com/amyschumer

Эми Шумер стала популярной в 2014 году, запустив собственное развлекательное шоу. Также она снялась в ряде комедий, ставшими популярными во всем мире. В 2015 году она вошла в список "Самых влиятельных людей года" по версии Time. В 2016 году стала первой женщиной, которая вошла в список "10 самых высокооплачиваемых комиков".

Отметим, что Крис и Эми поженились в феврале 2018 года. До свадьбы они встречались три месяца. В октябре 2018 стало известно, что Эми ждет ребенка.

Ранее Эми Шумер снялась полностью обнаженной.

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