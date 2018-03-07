Эмили Ратаковски опубликовала пикантное фото топлес

Сегодня, 15:25

Снимок модель разместила в Instagram

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски решила порадовать поклонников, разместив пикантное фото в Instagram, на котором она прикрывает грудь руками и на каждом пальце у нее красуется кольцо. Заметим, что среди них есть и обручальное, ведь совсем недавно Эмили Ратаковски вышла замуж. Это стало неожиданностью для многих, так как церемония прошла тайно, в небольшом кругу друзей. Ее избранником стал продюсер Себастьян Бир-Макклард. Радостной новостью с поклонниками модель поделилась в Instagram-историях.

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Фото: instagram.com/emrata

26-летняя Ратаковски часто снимается в рекламных кампаниях известных брендов, в том числе марок нижнего белья. 26-летняя модель стала известность после съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

Напомним, Эмили опубликовала снимок, на котором она позирует топлес на диванеДля поклонников модели ее "голые" фото – дело привычное. На этот раз несколько подписчиков решили пошутить в комментариях и сделали комплимент не самой Эмили, а дивану. 

Ранее Эмили Ратаковски разместила соблазнительный ролик в нижнем белье. 
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"Сегодня"

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