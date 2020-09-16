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Эмили Ратаковски подверглась сексуальному насилию: неприятные подробности инцидента

Сегодня, 16:50

К Эмили приставал известный фотограф в 2012 году

Известная американская модель Эмили Ратаковски обвинила фотографа Джонатана Ледера в изнасиловании во время фотосессии в его доме в Катскиллсе в 2012 году. Ледер отрицает этот факт. Об инциденте Эмили написала в эссе для New York Magazine.

В длинном эссе 29-летняя модель и актриса написала, что агент отправил ее в дом Ледера для бесплатной фотосессии для журнала Darius.

Ратаковски пишет, что по прибытии в дом Ледера она с удивлением обнаружила, что будет сниматься в нижнем белье. Эмили также уточнила, что в тот вечер выпила немало вина, от которого не отказалась, чтобы "казаться взрослой".

По словам Ратаковски, после того, как ее сфотографировали в нижнем белье, Джонатан Ледер сказал: "Давайте теперь попробуем обнажиться".

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

"В ту секунду, когда я сбросила одежду, часть меня будто отделилась. Я будто вышла из своего тела, наблюдая, как я снова забираюсь на кровать. Я выгнула спину и поджала губы, зацикливаясь на мысли, как я буду смотреться в объективе его камеры. Его вспышка была такой яркой, и я выпила столько вина, в глаза у меня потемнело", – вспоминает Ратаковски.

Позже, когда визажист, присутствовавший на съемках, лег спать, по словам Ратаковски, она не спала, но была "очень, очень пьяна". Она пишет, что они с Ледером забрались под одеяло на диване, и он начал расспрашивать модель о ее парнях.

"Все, что было дальше – размыто, за исключением ощущений. Я не помню, как мы целовалась, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Он толкал их все сильнее и сильнее, и дальше. Это было очень больно. Я поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы из себя. Я не сказала ни слова. Он резко встал и бесшумно ушел вверх по лестнице", – откровенно поделилась модель.

Представители Ледера опровергли информацию, описанную в эссе Ратаковски.

Напомним, Джоан Роулинг призналась, что подвергалась сексуальному насилию. Ранее мы делали подборку голливудских звезд, которые подвергались сексуальному насилию.

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