Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами в бикини

Девушка поделилась обольстительными фото в купальнике от собственного бренда

Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски, которая в этом году отпраздновала свое 27-летие, в очередной раз привлекла внимание своими "горячими" снимками. На этот раз девушка поделилась обольстительными фото в купальнике от собственного бренда Inamorata Swim. Новинка, которую демонстрирует 27-летняя звезда, уже доступна для покупки.

На фотографии Эмили одета в сексуальный красный купальник собственного бренда Inamorata Swim. Множество завязок, которые она оставила на своей талии только подчеркнули ее идеальную фигуру.

"Этот костюм уже доступен", – прокомментировала свое фото 27-летняя модель. Аналогичный купальник, только в белом цвете модель также продемонстрировала на себе.

Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata 1/5

Напомним, 27-летняя Эмили Ратаковски ранее разместила в фотоблоге фото, на котором предстает в белоснежном коротком топе и в бикини. Ратаковски позирует с полуоткрытым ртом, стоя к камере спиной. Таким образом звезда продемонстрировала свои аппетитные формы.

Кроме того, Эмили Ратаковски посетила баскетбольный матч в сексуальном образе. Звезда нарядилась в короткий белый топ и джинсы с крупным поясом. Похоже, что модель "забыла" надеть под топ бюстгальтер, чем вызвала восторг у своих поклонников.