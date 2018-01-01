Эмили Ратаковски показала аппетитные формы в наряде от Versace

Модель разместила фото с откровенным декольте в соцсети

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

26-летняя американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередным пикантным фото в своем Instagram. На фото звезда позирует в наряде от Versace, выгодно подчеркивающем ее соблазнительное декольте.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась двумя горячими снимками, на которых позирует полностью обнаженной. "Позирую мужу", – подписала фото модель. На другом снимке Эмили лежит на белой постели прямо возле бассейна в доме, где проходил медовый месяц Ратаковски с ее мужем.

Также в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Красотка на всю голову", где вместе актрисой Эми Шумер снялась модель 26-летняя Эмили Ратаковски. На светском мероприятии Эмили появилась в черном облегающем наряде от Michael Kors, усыпанном пайетками.Платье с "дыркой" в районе талии подчеркнула стройную фигуру Ратаковски. Свой сексуальный образ модель дополнила босоножками в тон.

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