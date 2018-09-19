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Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в прозрачном платье

Модель посетила премию "Эмми"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:32
Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала всех новым выходом в свет. Звезда посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.

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Эмили Ратаковски
Фото: AFP

На своей странице в Instagtam Эмили также опубликовала снимок в наряде и забавно подписала его: "Настоящие друзья всегда фотографируют тебя перед выходом из дома, чтобы проверить насколько прозрачное твое платье".

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Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
 

Напомним, Paco Rabanne выпустил ролик в честь своего парфюма – Pure XS, представлять который выпала честь модели Эмили Ратаковски

Ранее Эмили Ратаковски заподозрили в обмане. Поклонники не могли не заметить, что ягодицы девушки, которые она показывает при любом удобном случае, немного изменились.

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Источник: "Сегодня"
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