Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в прозрачном платье

Модель посетила премию "Эмми"

Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала всех новым выходом в свет. Звезда посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.

Эмили Ратаковски Фото: AFP

На своей странице в Instagtam Эмили также опубликовала снимок в наряде и забавно подписала его: "Настоящие друзья всегда фотографируют тебя перед выходом из дома, чтобы проверить насколько прозрачное твое платье".

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Напомним, Paco Rabanne выпустил ролик в честь своего парфюма – Pure XS, представлять который выпала честь модели Эмили Ратаковски.

Ранее Эмили Ратаковски заподозрили в обмане. Поклонники не могли не заметить, что ягодицы девушки, которые она показывает при любом удобном случае, немного изменились.