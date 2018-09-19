Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в прозрачном платье
Модель посетила премию "Эмми"
Американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала всех новым выходом в свет. Звезда посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.
На своей странице в Instagtam Эмили также опубликовала снимок в наряде и забавно подписала его: "Настоящие друзья всегда фотографируют тебя перед выходом из дома, чтобы проверить насколько прозрачное твое платье".
Напомним, Paco Rabanne выпустил ролик в честь своего парфюма – Pure XS, представлять который выпала честь модели Эмили Ратаковски.
Ранее Эмили Ратаковски заподозрили в обмане. Поклонники не могли не заметить, что ягодицы девушки, которые она показывает при любом удобном случае, немного изменились.