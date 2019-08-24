Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о собственной беременности

Модель шокировала сеть неожиданным заявлением

Эмили Ратаковски Фото: AFP

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно предстала в провокационном образе, подогрела слухи о своей беременности неоднозначным постом в социальной сети. 28-летняя звезда Instagram разместила фото, которое шокировало ее фолловеров и других селебрити.

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Снимок, на котором Эмили позирует вместе с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом, американка подписала весьма неожиданно: "Мама и папа".

INSTAGRAM

Подписчики модели тут же решили, что Ратаковски ждет ребенка. Даже plus size-модель Эшли Грэм поинтересовалась у звезды – правдивы ли слухи о беременности.

Позднее Ратаковски ответила на один из комментариев, заявив, что они с мужем "родители" для их собаки. "Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо", – написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Квентин Тарантино впервые станет отцом.

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