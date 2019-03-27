Эмили Ратаковски стала блондинкой и показала аппетитные формы

Модель предстала в непривычном образе

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Знаменитая американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым неожиданным образом. Знойная брюнетка от природы Эмили примерила парик блондинки, а в качестве наряда на одну из вечеринок в Техасе модель выбрала сияющий бюстгальтер, коротки серебристый плащ и высокие сапоги со змеиным принтом. Ее образ завершила черная ковбойская шляпа.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata 1/5

Отметим, что Эмили нередко балует поклонников своими полуобнаженными фото. Модель с точеной фигурой также часто появляется на обложках разных журналов и снимается в рекламных кампаниях именитых модных брендов.

В комментариях подписчики Эмили отметили, что ей невероятно идет новый образ, а ее коллега, знаменитая модель Белла Хадид написала краткий комментарий под фото – "Люблю".

Недавно вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.

Напомним, Эмили Ратаковски надела с мужем одинаковые пуховики украинского бренда.

Смотрите видео о самых дорогих купальниках мира:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram