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Эмили Ратаковски стала блондинкой и показала аппетитные формы

Модель предстала в непривычном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Знаменитая американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым неожиданным образом. Знойная брюнетка от природы Эмили примерила парик блондинки, а в качестве наряда на одну из вечеринок в Техасе модель выбрала сияющий бюстгальтер, коротки серебристый плащ и высокие сапоги со змеиным принтом. Ее образ завершила черная ковбойская шляпа.

Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
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Отметим, что Эмили нередко балует поклонников своими полуобнаженными фото. Модель с точеной фигурой также часто появляется на обложках разных журналов и снимается в рекламных кампаниях именитых модных брендов.

В комментариях подписчики Эмили отметили, что ей невероятно идет новый образ, а ее коллега, знаменитая модель Белла Хадид написала краткий комментарий под фото – "Люблю".

Недавно вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.

Напомним, Эмили Ратаковски надела с мужем одинаковые пуховики украинского бренда. 

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модель Эмили Ратаковски
Источник: Сегодня
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