Эмили Ратаковски стала блондинкой и показала аппетитные формы
Модель предстала в непривычном образе
Знаменитая американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым неожиданным образом. Знойная брюнетка от природы Эмили примерила парик блондинки, а в качестве наряда на одну из вечеринок в Техасе модель выбрала сияющий бюстгальтер, коротки серебристый плащ и высокие сапоги со змеиным принтом. Ее образ завершила черная ковбойская шляпа.
Отметим, что Эмили нередко балует поклонников своими полуобнаженными фото. Модель с точеной фигурой также часто появляется на обложках разных журналов и снимается в рекламных кампаниях именитых модных брендов.
В комментариях подписчики Эмили отметили, что ей невероятно идет новый образ, а ее коллега, знаменитая модель Белла Хадид написала краткий комментарий под фото – "Люблю".
Недавно вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.
Напомним, Эмили Ратаковски надела с мужем одинаковые пуховики украинского бренда.
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