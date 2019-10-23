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Эмилии Кларк – 33: ТОП-10 самых неожиданных фактов об актрисе

Звезда сериала "Игра престолов" неплохо поет и владеет хинди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Эмилия Кларк. Фото: AFP
Эмилия Кларк.
Фото: AFP

Сегодня, 23 октября, знаменитой британской актрисе Эмилии Кларк, более известной по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", исполняется 33 года.

Безусловно, роль в сериале сделала Эмилию наиболее популярной и узнаваемой. В 2017 году Эмилия Кларк стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении, зарабатывая два миллиона долларов за один эпизод. Однако, это не все таланты звезды. У актрисы есть еще не менее знаковые роли и интересные факты, которыми она может похвастаться.

  • Эмилия играла роль Сары Коннор в фильме "Терминатор: Генезис" (2015) и Ки’ры в фильме "Хан Соло. Звездные войны: Истории"
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    Эмилия Кларк
    Фото: instagram.com/emilia_clarke
  • Кроме актерской карьеры, Эмилия также увлекается музыкой и неплохо поет. В 2013 году она даже дебютировала в бродвейской постановке "Завтрак у Тиффани".
  • В 2015 году Кларк получила титул "Самой сексуальной женщины планеты" по версии журнала Esquire.
  • Эмилии предлагали роль Анастейши Стил в нашумевшем фильме "50 оттенков серого". Однако актриса отказалась от роли по неожиданной, учитывая ее роль в "Игре Престолов", причине – из-за откровенных сцен.
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Фото: AFP
  • Эмилия работала на трех, а в один период – на шести работах одновременно. Девушка работала официанткой, барменом и оператором в колл-центре.
  • В школе будущую звезду какое-то время задирали одноклассники, а все из-за ее густых бровей.
  • Эмилия владеет французским и немецким языками, а также говорит на хинди.
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Эмилия Кларк
Фото: AFP
  • В первом сезоне Дейенерис пришлось съесть сердце жеребца. На самом же деле оно было сделано из нескольких килограммов мармеладных мишек. Тогда актриса в одном из интервью призналась, что "сердце" напоминало на вкус "застывший джем с привкусом отбеливателя".
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Эмилия Кларк
Фото: кадр из сериала
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  • Для прослушивания на роль Дейенерис Эмилия Кларк практически не готовилась. На все про все у актрисы было 24 часа, а на самом прослушивании она даже исполнила "танец маленьких утят" и "танец робота".
  • Совсем недавно Эмилия сделала себе татуировку в форме маленьких драконов, так как ее героиня Дейенерис по сериалу также является "Матерью драконов".

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Эмилия Кларк
Фото: instagram.com/emilia_clarke

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Эмилия Кларк
Источник: Сегодня
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