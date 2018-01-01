Эмилия Кларк появилась на премьере в роскошном платье от Valentino

Актриса из "Игры престолов" блистала на красной дорожке в вечернем платье

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Фото: AFP 1/7

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории". На премьеру пожаловали – Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Вуди Харрельсон.

Главной звездой премьеры стала 31-летняя Эмилия Кларк. Актриса из "Игры престолов" появилась на красной дорожке в вечернем платье из кутюрной весенне-летней коллекции Valentino.

Эмилия позировала в наряде с открытыми плечами и пышной юбкой, украшенной цветочным орнаментом. Кларк выглядела сногсшибательно.

Напомним, Питер Динклейдж, хорошо известный зрителям по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", считает, что проект заканчивается очень вовремя. Финал "Игры престолов" должен оправдать ожидания поклонников – создатели сериала при финансовой поддержке HBO готовят нечто масштабное и эпичное.

Ранее Софи Тернер обсудила неизбежное грядущее прощание с "Игрой престолов", которой посвятила целых десять лет своей жизни.