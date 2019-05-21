Эмилия Кларк призналась, как ее изменил образ экранной героини "Игры престолов"

Актриса рассказала, что рыдала, узнав о финале последней серии

Эмилия Кларк Фото: Getty Images

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен на днях трогательно простилась с проектом и своей героиней.

Кто был рядом с Эмилией Кларк в день ее рождения:

Теперь же в интервью изданию EW актриса призналась, что судьба ее героини довела ее до слез и натертых стоп! Эмилия отметила, что перечитывала сцену со смертью Дейнерис Таргариен семь раз, потому что просто не могла этого осознать.

"Я рыдала. Мне нужно было прогуляться. Я вышла из дома, взяла ключи и телефон, а вернулась с волдырями на стопах. Я гуляла в течение пяти часов и размышляла о том, как же я со всем этим справлюсь", – вспомнила актриса.

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Звезда также призналась, что на читке сценария специально села напротив Кита Харингтона, который ничего не знал и ждал возможности узнать о финале вместе со всем кастом. "Он расплакался, когда все узнал. Здорово, что он не стал читать сценарий заранее", – сказала Кларк.

Эмилия рассказала , что ей тяжело было принять изменение Дейнерис Таргариен в худшую сторону. "Читая комментарии о ней, мне приходилось напоминать себе, что люди говорят о Дени, а не обо мне", – призналась Кларк.

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен Фото: Instagram

Она объяснила, что за столько лет участия в "Игре престолов" начала отождествлять себя с персонажем, вложила в героиню частичку себя и поверила в ее идеалы. "После того, как я узнала о судьбе Дейнерис, я позвонила маме и брату и со слезами в голосе начала задавать им странные вопросы, потому что не могла рассказать о том, что прочитала в сценарии. Они все не могли понять, почему я хочу узнать, хороший ли Дейнерис человек, что о ней думают люди, и почему меня это так волнует", – рассказала Эмилия Кларк.

Напомним, ранее Эмилия Кларк рассказала о том, как неловко ей было во время съемок постельной сцены с Китом Харингтоном.

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