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Эмилия Кларк просмотрела выступление Гитлера, готовясь к финальному эпизоду "Игры престолов"

Актриса хотела понять тирана, не зная языка, на котором он говорит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк долго готовилась к финальной речи Дейнерис Таргариен в 6 серии 8 сезона, которая стала последней для проекта. В интервью изданию Variety актриса призналась, что смотрела выступления Адольфа Гитлера и других диктаторов, чтобы ее персонаж звучал более убедительно.

Как в кино создают декорации:

"Я говорила на многих несуществующих языках и произносила немало речей, но последняя заставила меня понервничать. Любой актер скажет вам, что дни на съемочной площадки длинные, и после их завершения мне приходилось возвращаться к себе и готовить свое домашнее задание на следующий день. Самым сложным было изучение несуществующего языка. Обычно я довольно быстро справляюсь, но эта речь значила для меня очень многое. Я так волновалась, что почи не спала на протяжении двух месяцев. Я обращалась к своей плите, к холодильнику, ко всему Белфасту через окно. Оно было закрыто, конечно, я ведь не хотела, чтобы люди подумали, будто я и правда схожу с ума", – рассказала Эмилия.

Чтобы почувствовать себя увереннее и убедиться, что ей удастся донести до зрителей мысли и стремления безумной Дейнерис, актриса пересмотрела много видеороликов с выступлениями исторических личностей.

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"Сейчас это кажется смешным, но я посмотрела уйму роликов с речами диктаторов и вождей, говорящих на другом языке. Я хотела проверить, смогу я понять их, не зная языка. И у меня получилось! Черт подери, было очень легко понять, о чем говорит Гитлер. Тогда я и подумала, что если я смогу поверить каждому сказанному мною слову, то и зрителям не придется отвлекаться на субтитры", – добавила звезда.

Напомним, ранее актриса Эмилия Кларк опубликовала трогательный пост – прощание с телесагой и своим персонажем Дейенерис Таргариен.

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Источник: Сегодня
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