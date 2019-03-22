Эмилия Кларк рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и борьбе за жизнь

Актриса призналась, что перенесла две операции во время съемок "Игры престолов"

Эмилия Кларк рассказала о серьезных проблемах со здоровьем Фото: instagram.com/emilia_clarke

До выхода восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" остался всего месяц, и уже известны дата выхода и продолжительность каждого эпизода.

Тем временем одна из главных актрис сериала Эмилия Кларк призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время съемок первого и второго сезонов "Игры престолов". Актриса рассказала о борьбе за жизнь в статье для The New Yorker.

Эмилия Кларк сообщила, что сразу после съемок первого сезона "Игры престолов" в 2011 году стала жертвой аневризмы.

Эмилия Кларк рассказала о борьбе за жизнь Фото: instagram.com/emilia_clarke

По словам актрисы, она почувствовала сильную боль в голове во время занятия в спортзале. Результаты МРТ показали, что у Эмилии Кларк случилось субарахноидальное кровоизлияние – опасный для жизни тип инсульта, вызванный кровотечением в пространство, окружающее мозг.

"У меня была аневризма, разрыв артерии. Как я позже узнала, около трети пациентов с таким диагнозом умирают сразу же или вскоре после этого. Пациентам, которые выживают, необходимо срочное лечение для устранения аневризмы, ведь существует очень высокий риск второго, чаще всего уже смертельного кровотечения", – признается актриса.

Когда Эмилии Кларк было 24 года, ей сделали операцию. Актриса вернулась к своей роли Дейенерис Таргариен и продолжила съемки, однако врачи обнаружили еще одну аневризму, которую необходимо было постоянно наблюдать.

Эмилия Кларк с коллегой по сериалу "Игра престолов" Китом Харингтоном Фото: instagram.com/emilia_clarke

"Я думала, что умру", – говорит Эмилия.

Вскоре, в 2013 году, врачи сообщили актрисе, что она нуждается во второй операции. Придя в чувства после операции, Эмилия кричала от боли, так как процедура пошла не так.

"У меня было сильное кровотечение, и врачи дали понять, что мои шансы на выживание ничтожны. Для новой попытки им нужно было получить доступ к моему мозгу старомодным способом – через мой череп. И операция должна была состояться немедленно", – продолжает актриса.

Эмилия Кларк с ребенком Фото: instagram.com/emilia_clarke

Далее последовала длительная реабилитация, и Эмилия очень беспокоилась о том, что информация о ее проблемах попадет в СМИ. На все вопросы журналистов относительно ее здоровья, актриса отвечала, что в полном порядке.

Сейчас Эмилия Кларк не имеет серьезных проблем со здоровьем и после борьбы за жизнь занялась благотворительностью – в рамках организации SameYou, направленной на лечение людей, восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсульта.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале.

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram