Эмилия Кларк рассказала, почему стеснялась постельных сцен с Китом Харингтоном

Актриса призналась, что на съемочной площадке работал ее родной человек

Эмилия Кларк Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк стала гостьей шоу Джимми Киммела. Актриса немного рассказала о съемках 8 сезона "Игры престолов", а также рассказала, как неловко ей было во время съемок постельной сцены с Китом Харингтоном. Отметим, что накануне и сам Харингтон рассказал о том, что чувствовал во время экранных поцелуев с Кларк.

Эмилия Кларк и Джимми Киммел Фото: Getty Images

Так вот, что касается Эмилии, то она стеснялась из-за своего брата, который работает оператором на съемочной площадке. "Он работает в операторской группе, и это здорово! Это и правда очень мило. Но все становится сложнее, когда приходится снимать любовные сцены", – призналась актриса.

Джимми поинтересовался, кто из них больше смущался в конце седьмого сезона, на что Кларк заявила: "Определенно он". А вот остальные члены семьи и друзья звезды, по ее словам, не особо интересуются шоу. "Моя мама смотрит лишь отрывки с моей героиней, а друзья и вовсе не смотрят "Игру престолов". Они говорят: "О, да, ты там с игуанами снимаешься", – рассказала Эмилия.

Актриса также рассказала, что полеты на драконе дались ее коллеге Киту Харингтону довольно болезненно, поскольку оказалось, что мужчине сидеть на "драконе" сложнее, чем женщине. Тем не менее, по словам Эмилии, экранный Джон Сноу держался самоуверенно. "Он был немного высокомерен поначалу, зато потом выглядел расстроенным", – засмеялась Эмилия.

Напомним, недавно Эмилия Кларк появилась на гала-вечере в Нью-Йорке в вечернем пышном платье от модного дома Dolce & Gabbana. Также актриса резко высказалась о коллегах, которые прибегают к радикальным изменениям, касающимся их внешнего вида. Актриса уверяет, что она категорически против мобильных приложений типа Photoshop.

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