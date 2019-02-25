Эмилия Кларк в шикарном платье блеснула на красной дорожке "Оскара 2019"

Актриса на церемонии будет вручать статуэтки лауреатам "Оскара"

Эмилия Кларк на красной дорожке "Оскара 2019" Фото: instagram.com/deadline/

Американская киноакадемия официально открыла красную дорожку церемонии "Оскара 2019". Об официальном открытии торжественной красной дорожки киноакадемия сообщила в своем микроблоге Instagram.

Голливудская актриса Эмилия Кларк одна из первых прибыла на мероприятие в весьма эффектном платье Balmain. Это роскошное сверкающее платье лавандового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и напоминал стиль "Золотого Голливуда".

Эмилия Кларк Фото: instagram.com/fashiontomax/

К эффектному образу Эмилия подобрала украшения и обувь на каблуке. Стоит отметить, что она появилась не в уже привыкшем образе блондинки – а со своим естественным цветом волос.

Напомним, что на церемонии награждения премии "Оскар 2019" Эмилия Кларк будет вручать награды.

Стоит отметить, что съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре" сейчас а красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

Отметим, что сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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