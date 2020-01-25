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Эмма Стоун назвала дату и место проведения своей свадьбы

31-летняя актриса впервые выходит замуж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Фото: Getty Images

В начале декабря 2019 года режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери сделал предложение актрисе Эмме Стоун. Спустя некоторое время знаменитость объявила дату и место проведения своей свадьбы.

О тайной свадьбе Памелы Андерсон смотрите в сюжете:

Для Эммы Стоун и Дэйва МакКери этот брак станет первым. И, судя по количеству приглашенных знаменитостей, вечеринку звездная пара планирует не скромную.

Так, по информации западных СМИ, Эмма и Дэйв поженятся уже этой весной. Торжество планируют провести в Лос-Анджелесе, в доме Эммы, а сама церемония бракосочетания пройдет в небольшой церкви недалеко от места жительства актрисы.

На свадьбу влюбленные пригласят близких и коллег, среди которых будут Дженнифер Энистон, Райан Гослинг, Дженнифер Лоуренс, Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон и другие.

Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Фото: instagram.com/davemccary

Впервые Эмма и Дэйв вышли в свет только зимой 2019-го. Они посетили ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Но впервые об их романе заговорили в 2017-м.

В прошлом месяце Маккери выложил на своей страничке в Instagram их с Эммой совместное фото, где звезда гордо продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Ранее мы писали, что Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой.

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