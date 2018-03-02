Эмма Стоун отказалась от участия в "Чудо-женщине 2"

Популярная голливудская актриса Эмма Стоун отказалась от предложения сыграть злодейку в фантастическом фильме "Чудо-женщина 2". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание That Hashtag Show. Студия Warner Bros. рассчитывала, что она сыграет Гепардицу.

Гепардица или Гепарда дебютировала в комиксах DC в 1943 году. За годы существования этого персонажа под маской злодейки оказывались разные персонажи. Первой Гепардицей была Присцилла Рич, состоятельная, эксцентричная и не уравновешенная дама, страдавшая от комплекса неполноценности и завидовавшая Чудо-Женщине. Нечеловеческими способностями она не обладала. Самой известной Гепардицей была археолог Барбара Минерва. Она нашла в Африке уникальное растение, с помощью которого обрела способность превращаться в получеловека–полугепарда.

Также в очередной раз была подтверждена информация о том, что действие фильма "Чудо-женщина 2" будет происходить в 80-х годах прошлого века, а главной героине предстоит сражаться с советской армией. Ожидается, что съемки стартуют в конце мая или начале июня 2018 года.

Напомним, Эмма Стоун в эфире вечернего телешоу Стивена Кольбера призналась, что с семилетнего возраста страдает от панических атак.