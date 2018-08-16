Эмма Стоун украсила обложку сентябрьского Elle

Эмма Стоун появится на обложке свежего выпуска журнала Elle, где можно будет прочесть интервью с актрисой

Эмма Стоун. Фото: Ben Hassett/Elle

Голливудская звезда Эмма Стоун, которая прокомментировала слухи о романе с Джастином Теру, украсила обложку сентябрьского выпуска Elle. В сопроводительном интервью она рассказала о том, как стала актрисой и о своем отношении ко многим вещам.

Эмма Стоун Фото: Ben Hassett/Elle

По словам Эммы, к 30 годам каждый начинает понимать, что сам выбирает свою семью. И в то же время осознает, что близкие друзья и являются этой самой семьей. Также актриса призналась, что начала чаще задумываться о детях.

Эмма Стоун Фото: Ben Hassett/Elle

"С возрастом я изменила мнение о детях. Раньше я никогда не нянчилась с ними, а в подростковом возрасте и вовсе считала, что никогда не выйду замуж и не буду рожать. Однако с возрастом пришло понимание, что я хочу семью и детей", – прокомментировала Стоун.

Эмма Стоун Фото: Ben Hassett/Elle

Напомним, не так давно 20-летняя дочь Майкла Джексона – Пэрис стала лицом филиппинского бренда Penshoppe. Возглавил фотосессию известный фотограф Майк Розенталь. В объективе его камеры модель позировала в нарядах из новой коллекции бренда, среди которых были полосатые рубашки, широкие брюки с завышенной талией и клетчатые жакеты.