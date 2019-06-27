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Эмма Стоун упала во время концерта и получила серьезные травмы

Звезда "Ла-Ла Ленда" сломала плече

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Фото: AFP

Известная актриса Эмма Стоун, которая недавно впервые появилась на публике со своим новым возлюбленным, получила серьезные травмы во время концерта популярной группы Spice Girls.

Певица Мария Бурмака травмировалась. Все детали в видео: 

Как информирует издание The Sun, звезда "Ла-Ла Ленда" упала прямо на концерте, сидя на плечах своего друга. Знаменитость не удержалась и упала на землю, сломав плечо.

"Она – преданная фанатка Spice Girls. Эмма бурно веселилась на концерте, сидя на плечах своего приятеля, как вдруг неожиданно упала. Сначала думали, что это просто удар, но теперь очевидный перелом. Ей необходимо быть в отличной физической форме для роли, потому что она предполагает погони за собаками", – рассказывает инсайдер издания. 

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Все это случилось очень не к стати, ведь у Эммы запланированы съемки фильма "Стервелла" – ленте о антагонистке мультфильма "101 далматинец". А для восстановления актрисе необходим не один месяц.

Напомним, Эмма Стоун вышла в свет в длинном светло-желтом платье с высоким разрезом от Louis Vuitton. 

Кроме этого актриса рассекретила свое настоящее имя.

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Источник: The Sun
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