Эмма Уотсон ответила на критику в ее адрес за неудачное тату

Сегодня, 16:34

Актриса написала комментарий в Twitter

Эмма Уотсон на Vanity Fair Oscar Party-2018. Фото: Getty
Эмма Уотсон на Vanity Fair Oscar Party-2018. Фото: Getty

После церемонии вручения престижной премии "Оскар" состоялась вечеринка от журнала Vanity Fair, на которую пришло много знаменитостей. Среди гостей была и британская актриса Эмма Уотсон. Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье с массивным украшением, которое покрывало ее шею и плечи.

Но внимание многих привлек не стильный образ Эммы, а ее временное тату, сделанное в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде "Time`s up". Как оказалось, надпись на руке Эммы содержит в себе грамматическую ошибку. Мы уже писали о том, что за это на актрису обрушилась волна критики в Сети.

Эмма решила ответить всем обидчикам, написав оригинальный ответ в Twitter: "Открыта вакансия корректора для вычитки ненастоящих татуировок. Опыт работы с апострофами обязателен".

emma

Напомним, что коллега Эммы – Дженнифер Лоуренс запомнилась гостям Оскара" неожиданной выходкой

Напомним, ранее стал известен список всех победителей "Оскар-2018" Лучшим актером признан Гэри Олдмен. Лучший фильм на "Оскаре-2018" – "Форма воды".В номинации  "Лучшая женская роль" победила актриса Фрэнсис Макдорманд.
оскар, тату, эмма уотсон
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"Сегодня"

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