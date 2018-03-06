Эмма Уотсон ответила на критику в ее адрес за неудачное тату

После церемонии вручения престижной премии "Оскар" состоялась вечеринка от журнала Vanity Fair, на которую пришло много знаменитостей. Среди гостей была и британская актриса Эмма Уотсон. Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье с массивным украшением, которое покрывало ее шею и плечи.

Но внимание многих привлек не стильный образ Эммы, а ее временное тату, сделанное в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде "Time`s up". Как оказалось, надпись на руке Эммы содержит в себе грамматическую ошибку. Мы уже писали о том, что за это на актрису обрушилась волна критики в Сети.

Эмма решила ответить всем обидчикам, написав оригинальный ответ в Twitter: "Открыта вакансия корректора для вычитки ненастоящих татуировок. Опыт работы с апострофами обязателен".

Напомним, что коллега Эммы – Дженнифер Лоуренс запомнилась гостям Оскара" неожиданной выходкой.

Напомним, ранее стал известен список всех победителей "Оскар-2018". Лучшим актером признан Гэри Олдмен. Лучший фильм на "Оскаре-2018" – "Форма воды".В номинации "Лучшая женская роль" победила актриса Фрэнсис Макдорманд.