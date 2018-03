Эмма Уотсон сделала тату с ошибкой в одном слове

27-летняя звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон стала одной из многочисленных гостей вечеринки Vanity Fair, которую обычно каждый год устраивают после церемонии "Оскар".

Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье с массивным украшением, которое покрывало ее шею и плечи.

Фото: Getty

Но внимание многих привлек не стильный образ Эммы, а ее временное тату, сделанное в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде "Time`s up". Как оказалось, надпись на руке Эммы содержит в себе грамматическую ошибку. Вместо сокращения фразы "Time is up" – "Time`s up", предплечье актрисы украсила фраза "Times up" – без апострофа перед "s".

Фото: Getty

Такой конфуз поднял волну критики в соцсетях в адрес Эммы. Многие пользователи Twitter недоумевают, почему девушка, закончившая престижный университет допустила такую ошибку.

"Мне так это нравится, Эмма Уотсон так старалась доказать свой феминистский настрой и поддержку "Time`s up", что пропустила апостроф".

"Эмма Уотсон сделала тату в поддержку "Time`s up", но забыла апостроф. Я была о ней лучшего мнения".

"Эмма, ты что, забыла построф сделать на тату? Ужасная грамматика".

