Эмма Уотсон сделала тату с ошибкой в одном слове

Сегодня, 13:18

Актриса появилась на вечеринке Vanity Fair Oscar Party-2018

Эмма Уотсон на Vanity Fair Oscar Party-2018. Фото: Getty
Эмма Уотсон на Vanity Fair Oscar Party-2018. Фото: Getty

27-летняя звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон стала одной из многочисленных гостей вечеринки Vanity Fair, которую обычно каждый год устраивают после церемонии "Оскар".

Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье с массивным украшением, которое покрывало ее шею и плечи.

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Фото: Getty

Но внимание многих привлек не стильный образ Эммы, а ее временное тату, сделанное в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде "Time`s up". Как оказалось, надпись на руке Эммы содержит в себе грамматическую ошибку.  Вместо сокращения фразы "Time is up" – "Time`s up", предплечье актрисы украсила фраза "Times up" – без апострофа перед "s".

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Фото: Getty

Такой конфуз поднял волну критики в соцсетях в адрес Эммы. Многие пользователи Twitter недоумевают, почему девушка, закончившая престижный университет допустила такую ошибку.

"Мне так это нравится, Эмма Уотсон так старалась доказать свой феминистский настрой и поддержку "Time`s up", что пропустила апостроф".

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"Эмма Уотсон сделала тату в поддержку "Time`s up", но забыла апостроф. Я была о ней лучшего мнения".

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"Эмма, ты что, забыла построф сделать на тату? Ужасная грамматика".

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Напомним, ранее стал известен список всех победителей "Оскар-2018".

На кинопремии не обошлось без забавных выходок. Актриса Дженнифер Лоуренс удивила своим поведением на церемонии.
оскар, тату, эмма уотсон
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"Сегодня"

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