79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Актер показал семейный снимок с новорожденной дочкой

Семейство Эммануила Виторгана Фото: Instagram.com

Известный российский актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик, у которых весной прошлого года родилась дочь Этель, снова стали родителями.

Эммануил Виторган впервые показал своего ребенка на публике:

Для российской звезды это уже четвертый ребенок. Радостной новости отец Максима Виторгана поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

27 Авг 2019 в 3:24 PDT INSTAGRAM (@emmanuil_vitorgan)

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… Кларочка!!!", — написал новоиспеченный отец под фото, на котором его супруга Ирина держит на коленях новорожденную девочку и обнимает старшую дочь — Этель.

Отметим, что Этель родилась в 2018-м году. Тогда Эммануил заверил, что Ирина сама выносила и родила дочку, правда им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Но, поговаривают, что девочку выносила суррогатная мать. Для Ирины Клара — второй ребенок, у Эммануила Виторгана есть взрослые сын и дочь, а также внуки.

Также ранее 78-летний Эммануил Виторган раскрыл подробности своего третьего отцовства.

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