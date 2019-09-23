Эммануил Виторган впервые прокоментировал развод и свадьбу Ксении Собчак

79-летний актер с пониманием отнесся к разводу сына с ведущей

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова Фото: instagram.com/xenia_sobchak

13 сентября одна из самых популярных ведущих России Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Молодожены решили отпраздновать торжество в нестандартном формате – приехали в ЗАГС на катафалке, разослали шуточные пригласительные гостям, а невеста и вовсе удивила всех откровенным танцем в чулках. Ее экс-супруг Максим Виторган не был приглашен на церемонию и пока еще ничего не комментировал.

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За него него это сделал отец и бывший свекор Ксении Собчак – российский актер Эммануил Виторган. В эфире программы "Ты не поверишь!" мужчина заявил, что с пониманием относится к разводу сына Максима с Ксенией и не держит зла на экс-невестку.

"Это нормально, люди жили — разошлись. Ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье только всего наилучшего", – заявил 79-летний актер.

Более того, он отметил, что из-за занятости Собчак его внуком Платоном занимается Максим Виторган: "То, каким растет внук — заслуга Максима. Ксения очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал".

Все подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова читайте здесь.

Отметим, что в ЗАГС Собчак и Бомолов прибыли на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". В этот же день они обвенчались в Москве в Храме Большого Вознесения.

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