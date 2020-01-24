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"Ему не нравится": Тина Кароль рассказала о реакции сына на слухи о романе с Dan Balan

Вениамин не готов к тому, что у него появится отчим

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно призналась о ревности к Dan Balan, рассказала о реакции ее единственного сына Вениамина на слухи о ее романе с молдавским исполнителем.

Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото – смотрите видео:

Как оказалось, сын популярной певицы не в восторге от шуток касательно того, что Тина Кароль выходит замуж за Dan Balan. По словам звезды, мальчика даже немного злят подобные разговоры, хоть и в шуточной форме. Пока еще Вениамин, который проживает в Лондоне, не готов принять "нового папу".

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"Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Ему не нравятся шутки (о романе с молдавским певцом, – Ред.), он спросил меня: "А что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана и зачем ты поддерживаешь эти разговоры?", – рассказала Тина Кароль в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Сама артистка отметила, что между ними с Dan Balan "случился дуэт, музыка, волшебство и химия". Но до сих пор артисты не опровергают и не подтверждают слухи о их романе.

Напомним, что ранее украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan.

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