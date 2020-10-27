Энн Хэтэуэй рассекретила имя второго ребенка спустя 11 месяцев после родов

Чуть менее года назад актриса родила сына

Актриса Энн Хэтэуэй наконец-то рассекретила имя своего второго ребенка: звезда фильма "Дьявол носит Prada" назвала сына Джеком! Об этом Энн рассказала во время прямого эфира на шоу Live with Kelly and Ryan, сообщает People.

37-летняя Энн призналась, что уже была беременна Джеком, когда снималась в фильме "Ведьмы". Кстати, недавно мы публиковали жуткий образ Энн в новом трейлере этого фильма.

"Сейчас у меня прекрасный 11-месячный сын. Кстати, я была беременна, когда снималась в "Ведьмах", так что технически он повсюду в этом фильме", – пошутила Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй с супругом Адамом Шульманом Фото: Getty Images

Отметим, что Энн также воспитывает сына Джонатана Роузбэнкса, которого она родила в марте 2016 года от своего супруга, актера и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. Энн и Адам объявили о помолвке в ноябре 2011 года. 29 сентября 2012 года они поженились в частном поместье маленького городка Биг-Сур, Калифорния.

Ранее мы сообщали, что оскароносные Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй сыграют в фильме "Время Армагеддона".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться