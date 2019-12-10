Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз: счастливых родителей запечатлели во время прогулки

Голливудская актриса прогулялась по городу с мужем и детьми

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман Фото: Getty Images

37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка. Звезду с супругом Адамом Шульманом и двумя детьми запечатлели папарацци во время прогулки в Коннектикуте 9 декабря.

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Стоит отметить, о беременности Энн Хэтэуэй сообщила еще в июле, и, судя по животику, уже тогда актриса пребывала на последних месяцах. Предположительно, звезда родила еще несколько недель назад. Об этом также свидетельствует то, что в последнее время Хэтэуэй не появлялась на публике, пропустив даже премьеру своего нового фильма "Темные воды", которая состоялась еще 13 ноября.

Голливудскую актрису Энн Хэтэуэй и ее мужа запечатлели с новорожденным ребенком Фото: instagram.com/celebs_in_touch Голливудскую актрису Энн Хэтэуэй и ее мужа запечатлели с новорожденным ребенком Фото: instagram.com/celebs_in_touch Голливудскую актрису Энн Хэтэуэй и ее мужа запечатлели с новорожденным ребенком Фото: instagram.com/celebs_in_touch 1/3

Пара пока никак не прокомментировала появившиеся снимки с новорожденным ребенком. Пол малыша Энн Хэтэуэй с мужем тоже пока предпочитают держать в тайне.

Напомним также, ранее Энн Хэтэуэй откровенно призналась, почему долго не могла забеременеть. Актриса столкнулась с проблемой бесплодия.

Отметим, во время беременности Энн Хэтэуэй блистала на публике в стильных нарядах. Сегодня.Lifestyle собрали самые яркие из них.

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