Энрике Иглесиас признался, как Анна Курникова решила назвать их дочь

Пара дала дочери славянское имя

30 января Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз, у пары родилась вторая дочь. Теперь же стало известно, как музыкант и его супруга назвали новорожденную малышку.

Так, Энрике Иглесиас признался, что они с супругой назвали ребенка славянским именем. По словам артиста, на этом настояла Анна Курникова, которая родилась в России, однако Иглесиасу оно тоже нравится. Третью дочь пара назвала Машей, и это полное имя ребенка (не Мария). Об этом музыкант рассказал в комментарии Lenta.ru.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: Instagram/annakournikova

"Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", – говорит Иглесиас.

Отметим, Курникова и Иглесиас вместе уже почти 20 лет, их роман начался в 2001 году. 16 декабря 2017 года Анна родила Энрике двойню – сына Николаса и дочь Люси.

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