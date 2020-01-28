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Энрике Иглесиас станет отцом в третий раз – СМИ

Пресса сообщила, что Анна Курникова ждет ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14

Испанский певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова, которая недавно показала двоих детей, в третий раз станут родителями. Об этом сообщает испанский телеканал Telemundo.

И хотя поклонники заподозрили знаменитую теннисистку в интересном положении еще в декабре прошлого года, только сейчас инсайдер из близкого окружения пары подтвердил беременность Анны Курниковой. Кроме того, был назван точный месяц рождения ребенка: по убеждениям инсайдеров, малыш появится на свет уже в марте этого года.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Фото: Getty Images

Стоит отметить, сами Энрике Иглесиас и Анна Курникова пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Напомним, пара вместе с 2002 года. А в 2017-м Анна подарила любимому долгожданных близнецов – Николаса и Люси.

Ранее мы также писали, что в Сети все обсуждают тайную свадьбу Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой. Дело в том, что спортсменка сменила фамилию, оставив в шапке своего профиля Курникова-Иглесиас. Отметим, звезда проживает в гражданском браке с испанским певцом Энрике Иглесиасом более 18 лет.

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