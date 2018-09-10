Энтони Бурден удостоен шести премий Creative Arts Emmy Awards посмертно

Присудили их ведущему за его кулинарное шоу "Неизведанное"

Энтони Бурден. Фото: Getty

Американский телеведущий Энтони Бурден, который в июне покончил с собой, был удостоен шести премий Creative Arts Emmy Awards посмертно. Их присудили ведущему за его кулинарное шоу "Неизведанное" (Parts Unknown). Об этом отмечено на официальном сайте премии.

Отметим, что Creative Arts Emmy Awards обычно проходит в преддверии основной премии Эмми. В этом году культовый сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018. А вот лучшим мультсериалом оказалось анимационное шоу "Рик и Морти".

Напомним, Энтони Бурден – американский шеф-повар, писатель и путешественник-документалист. Он известен по программам, посвященным международной культуре и кухне. Известную актрису Азию Ардженто, состоявшую в отношениях с шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом, который совершил суицид, заподозрили в измене, которая и могла стать причиной самоубийства.