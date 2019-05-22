Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эпатажная Эми Шумер показала все "прелести" материнства

Актриса недавно впервые стала мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Эми Шумер
Эми Шумер
Фото: instagram.com/amyschumer

В начале мая 37-летняя голливудская актриса Эми Шумер впервые стала мамой. Звезда родила своему мужу Крису Фишеру сына, которого пара назвала Джин Эттел Фишер. Актриса не скрывает лицо ребенка, как это делают многие другие знаменитости, и демонстрирует все прелести материнства.

Смотрите видео: история невороятной Эми Шумер:

Так, в этот раз эпатажная Эми Шумер превзошла себя. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье. Но главным акцентом стали молокоотсосы на ее груди. Звезда хотела обратить внимание поклонников на то, что даже если она надолго уходит из дома – оставляет своему новорожденному сыну запас грудного молока.

"Шлю любовь мамам, которые критикуют меня за то, что вчера я ушла из дома!", – объяснила Эми Шумер.

Эми Шумер показала, как заботится о ребенке
Эми Шумер показала, как заботится о ребенке
Фото: instagram.com/amyschumer

Дело в том, что днем ранее звезда поделилась фото, на котором выступает перед аудиторией. Видимо, Шумер смутили неодобрительные комментарии в ее адрес. 

Напомним, в честь первенца Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов. К слову, Меган Маркл и Эми Шумер родили в один день.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Семейный выход: Ева Лонгория появилась на публике с мужем и сыном Ким Кардашьян рассказала о своем новорожденном сыне Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери
эми шумер дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Почему желтеют листья у чеснока
Почему желтеют листья у чеснока
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро

Популярные статьи

Сегодня, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

Вчера, 11:38Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Вчера, 08:35Техно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

ТОП-5 неожиданных проявлений Украины на Евровидении 2019

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

19 маяАфиша

Последний эпизод "Игры престолов": когда смотреть 6 серию 8 сезона в Украине

19 маяШоу-бизнес

Евровидение 2019: почему баллы Беларуси были аннулированы

Новости партнеров

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
«Красавец — весь в папу!» Сергей Безруков показал подросшего сына
«Красавец — весь в папу!» Сергей Безруков показал подросшего сына
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь