Эпатажная Эми Шумер показала все "прелести" материнства

Актриса недавно впервые стала мамой

Эми Шумер Фото: instagram.com/amyschumer

В начале мая 37-летняя голливудская актриса Эми Шумер впервые стала мамой. Звезда родила своему мужу Крису Фишеру сына, которого пара назвала Джин Эттел Фишер. Актриса не скрывает лицо ребенка, как это делают многие другие знаменитости, и демонстрирует все прелести материнства.

Смотрите видео: история невороятной Эми Шумер:

Так, в этот раз эпатажная Эми Шумер превзошла себя. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье. Но главным акцентом стали молокоотсосы на ее груди. Звезда хотела обратить внимание поклонников на то, что даже если она надолго уходит из дома – оставляет своему новорожденному сыну запас грудного молока.

"Шлю любовь мамам, которые критикуют меня за то, что вчера я ушла из дома!", – объяснила Эми Шумер.

Эми Шумер показала, как заботится о ребенке Фото: instagram.com/amyschumer

Дело в том, что днем ранее звезда поделилась фото, на котором выступает перед аудиторией. Видимо, Шумер смутили неодобрительные комментарии в ее адрес.

Напомним, в честь первенца Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов. К слову, Меган Маркл и Эми Шумер родили в один день.

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