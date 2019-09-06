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Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

Певица с мужем Александром поделилась совместным селфи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
MARUV с мужем Александром
MARUV с мужем Александром
Фото: instagram.com/alexanderkorsun

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно поцеловалась с девушкой во время выступления, редко делится деталями своей личной жизни. Ее супруга Александра не часто можно увидеть на фотографиях в Instagram певицы.

Смотрите видео о том, где MARUV покупает свои костюмы в стиле БДСМ:

Но изредка певица радует поклонников совместными фото с любимым. Отметим, что супруг также является и ее менеджером, поэтому ездит с певице на гастроли. Во время одной из таких поездок на концерт в Санкт-Петербург (да, MARUV ни раз заявляла, что не откажется от концертной деятельности в России) влюбленные сделали совместное черно-белое селфи в лифте. Певица опубликовала фото в Instagram-stories, написав: "О прошлой ночи".

Скриншот из соцсети 

Примечательно, что сама артистка не указала геолокацию, а вот ее супруг у себя на странице снял видео в салоне автомобиля, где указала, что они находятся в Санкт-Петербурге. 

Скриншот из соцсети

Напомним, что в минувшее воскресенье MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками".

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