Эпатажная MARUV выступила в московском метро: реакция соцсетей

Украинская певица эпатировала московскую публику

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская певица MARUV продолжает гастролировать по России и выступать перед российской публикой. Недавно певица спела на концерте Кристины Агилеры в Москве и теперь снова приехала в российскую столицу. Отметим, что еще во время участия в Национальном отборе певица заявила, что не собирается отказываться от концертной деятельности в России.

Смотрите в сюжете, как прошел концерт эпатажной MARUV в Киеве:

Украинская певица устроила акустический концерт в одной из станций метро в Москве. Артистка появилась перед пассажирами в ярком костюме костюме и, конечно, в латексных лосинах.

"Сегодня я выступила в метро. Это был крутой опыт! Мне понравилось", – написала певица на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Отметим, что многие пользователи в комментариях оставили гневные отзывы: "Там тебе и место", "Опять в Россию поехала", "Все в Москве... А почему не в Киеве или Харькове?", "Зачем в Россию ездите?". Поклонникам не нравится, что MARUV до сих пор не отказалась от гастролей в России.

Напомним, что совсем недавно певица опубликовала редкий кадр – черно-белое фото со своим супругом и концертным директором по совместительству. Кадр был сделан в лифте во время концерта артистки в Санкт-Петербурге.

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