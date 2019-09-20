Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эпатажная MARUV выступила в московском метро: реакция соцсетей

Украинская певица эпатировала московскую публику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская певица MARUV продолжает гастролировать по России и выступать перед российской публикой. Недавно певица спела на концерте Кристины Агилеры в Москве и теперь снова приехала в российскую столицу. Отметим, что еще во время участия в Национальном отборе певица заявила, что не собирается отказываться от концертной деятельности в России.

Смотрите в сюжете, как прошел концерт эпатажной MARUV в Киеве:

Украинская певица устроила акустический концерт в одной из станций метро в Москве. Артистка появилась перед пассажирами в ярком костюме костюме и, конечно, в латексных лосинах.

"Сегодня я выступила в метро. Это был крутой опыт! Мне понравилось", – написала певица на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Отметим, что многие пользователи в комментариях оставили гневные отзывы: "Там тебе и место", "Опять в Россию поехала", "Все в Москве... А почему не в Киеве или Харькове?", "Зачем в Россию ездите?". Поклонникам не нравится, что MARUV до сих пор не отказалась от гастролей в России.

Напомним, что совсем недавно певица опубликовала редкий кадр – черно-белое фото со своим супругом и концертным директором по совместительству. Кадр был сделан в лифте во время концерта артистки в Санкт-Петербурге.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Екатерина Кухар призналась, готова ли она станцевать дуэтом с MARUV MARUV со слезами на глазах посвятила вальс своей бабушке: видео Неожиданно! MARUV поцеловалась с девушкой во время выступления
шоу-бизнес певица MARUV
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Когда вкусное полезно: курица с брокколи в духовке
Когда вкусное полезно: курица с брокколи в духовке
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряСтиль

Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Квартира в новостройке: два варианта интересного зонирования
Квартира в новостройке: два варианта интересного зонирования