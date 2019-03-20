Эпатажная Майли Сайрус полностью обнажилась

Певица вновь удивила поклонников смелым фото

Майли Сайрус полностью обнажилась Фото: instagram.com/mileycyrus

Популярная 26-летняя певица Майли Сайрус любить удивлять подписчиков эпатажными снимками. Отдельного внимания заслуживает ее поздравление мужа Лиама Хемсворта с Днем святого Валентина в Instagram. Даже фото со свадьбы пары оказались, мягко говоря, "нестандартными".

В этот раз Майли Сайрус решила удивить подписчиков еще одним смелым снимком. Артистка полностью обнажилась и опубликовала фото, на котором загорает в одной шляпке, в Instagram.

"Фестивальный сезон наступил, я готова к вечеринке! Давайте начнем лето 2019!", – написала Майли Сайрус.

Майли Сайрус обнажилась на пляже Фото: instagram.com/mileycyrus

Подписчикам новое фото Майли Сайрус понравилось, и они восхищаются смелостью певицы.

Напомним, Майли Сайрус "превратилась" в мужчину ради участия в эпатажном драг-шоу. Певица приклеила бороду и надела парик.

Ранее мы писали, что Эми Шумер полностью обнажилась на девятом месяце беременности. Пышная 37-летняя актриса показала, как изменилась ее фигура за время ожидания малыша.

Смотрите видео о том, кто стоит за эпатажными образами звезд:

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