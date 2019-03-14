Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

Победительница "Евровидения 2018" продемонстрировала смелый образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Нетта Барзилай выступила в купальнике
Нетта Барзилай выступила в купальнике
Фото: instagram.com/nettabarzi

"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве – благодаря победе на конкурсе в 2018 году представительницы Израиля Нетты Барзилай с песней Toy. Во многом певица заняла первую строчку из-за яркого номера и эпатажной композиции.

Ожидаемо, что после победы на "Евровидении 2018" карьера Нетты Барзилай стремительно развивается. Певица регулярно дает концерты и выступает на мероприятиях. Так, недавно пышнотелая Нетта Барзилай предстала перед публикой в купальнике и продемонстрировала аппетитные формы. Фото и видео в смелом образе артистка опубликовала в Instagram.

Нетта Барзилай в купальнике
Нетта Барзилай в купальнике
Фото: instagram.com/nettabarzi

Нетта Барзилай в купальнике
Нетта Барзилай в купальнике
Фото: instagram.com/nettabarzi

INSTAGRAM (@nettabarzi) on

К слову, недавно артистка приехала в Киев, чтобы снять видеоработу. Нетта Барзилай уже представила новый клип.

Отметим, "Евровидение 2019" пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. Букмекеры активно делятся своими прогнозами относительно того, как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019"

Украина в этом году не будет участвовать в Международном песенном конкурсе. Все, что нужно знать о причинах и последствиях принятого решения, – смотрите в видео:

Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что надо знать
Видео: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Откровенное фото 54-летней Моники Беллуччи взбудоражило сеть Представлены ТОП-10 самых просматриваемых видео с "Евровидения" "Попа, как у Ким": Каменских раскритиковали за новое откровенное фото
Евровидение 2018 Нетта Барзилай откровенное фото
Реклама

Новости партнеров

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Популярные статьи

Сегодня, 11:42Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:54Стиль

В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаШоу-бизнес

"Евровидение 2019": MARUV будет поддерживать Сергея Лазарева

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаFood

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

12 мартаWellness

Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Крыса украла бриллианты из ювелирного магазина, но владелец этому рад

Новости партнеров

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
10 признаков безвкусно одетой женщины
10 признаков безвкусно одетой женщины
Судьи ''Голосу країни-9'' серьезно поссорились в прямом эфире
Судьи ''Голосу країни-9'' серьезно поссорились в прямом эфире
Beef Bourguignon: проста французська страва з м'яса
Beef Bourguignon: проста французська страва з м'яса
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме
6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме