Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

Победительница "Евровидения 2018" продемонстрировала смелый образ

Нетта Барзилай выступила в купальнике Фото: instagram.com/nettabarzi

"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве – благодаря победе на конкурсе в 2018 году представительницы Израиля Нетты Барзилай с песней Toy. Во многом певица заняла первую строчку из-за яркого номера и эпатажной композиции.

Ожидаемо, что после победы на "Евровидении 2018" карьера Нетты Барзилай стремительно развивается. Певица регулярно дает концерты и выступает на мероприятиях. Так, недавно пышнотелая Нетта Барзилай предстала перед публикой в купальнике и продемонстрировала аппетитные формы. Фото и видео в смелом образе артистка опубликовала в Instagram.

Нетта Барзилай в купальнике Фото: instagram.com/nettabarzi

Нетта Барзилай в купальнике Фото: instagram.com/nettabarzi

INSTAGRAM (@nettabarzi) on Mar 12, 2019 at 8:52am PDT

К слову, недавно артистка приехала в Киев, чтобы снять видеоработу. Нетта Барзилай уже представила новый клип.

Отметим, "Евровидение 2019" пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. Букмекеры активно делятся своими прогнозами относительно того, как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019".

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