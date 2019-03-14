Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике
Победительница "Евровидения 2018" продемонстрировала смелый образ
"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве – благодаря победе на конкурсе в 2018 году представительницы Израиля Нетты Барзилай с песней Toy. Во многом певица заняла первую строчку из-за яркого номера и эпатажной композиции.
Ожидаемо, что после победы на "Евровидении 2018" карьера Нетты Барзилай стремительно развивается. Певица регулярно дает концерты и выступает на мероприятиях. Так, недавно пышнотелая Нетта Барзилай предстала перед публикой в купальнике и продемонстрировала аппетитные формы. Фото и видео в смелом образе артистка опубликовала в Instagram.
INSTAGRAM (@nettabarzi) on
К слову, недавно артистка приехала в Киев, чтобы снять видеоработу. Нетта Барзилай уже представила новый клип.
Отметим, "Евровидение 2019" пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. Букмекеры активно делятся своими прогнозами относительно того, как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019".
Украина в этом году не будет участвовать в Международном песенном конкурсе. Все, что нужно знать о причинах и последствиях принятого решения, – смотрите в видео:
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