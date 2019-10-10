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Эрика Герцег впервые прокомментировала слухи о романе с Константином Меладзе

Солистка группы "ВИА Гра" развеяла все слухи о романе с продюсером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Эрика Герцег
Эрика Герцег
Фото: instagram.com/erikaherceg

Совсем недавно в прессе появилась информация о том, что известный продюсер Константин Меладзе изменяет своей супруге Вере Брежневой. А его избранницей стала никто иная, как солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег. Отметим, что сплетен о супружеской неверности первой не выдержала Вера и опубликовала огромный пост в Instagram, опровергнув всю информацию. Теперь же официальный комментарий дала и сама виновница всех сплетен – Эрика.

Вера Брежнева презентовала новый клип. Детали в сюжете:

По информации Teleprogramma.pro, для 31-летней Герцег Константин Меладзе является наставником и третьим отцом, но не более того.

"Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу", — заявила певица, развеяв все слухи о романе.

Эрика Герцег
Эрика Герцег
Фото: instagram.com/erikaherceg

Более того, Эрика намекнула, что состоит в отношениях, но пока молодого человека показывать не собирается. С ее слов, они вместе уже два года и свой роман она пожелала оставить в тайне, пока не будет организована свадьба.

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"Я не стремлюсь показывать любимого. К тому же, он — человек не творческий, занимается бизнесом. За шесть лет я не комментировала ни одной ситуации, касающейся своей личной жизни, потому что на то она и "частная жизнь". Но сейчас мне хочется говорить об этом, потому что у меня есть предчувствие, что именно этот мужчина станет моим будущим мужем", — рассказала звезда.

Отметим, что на фоне слухов об измене Вера Брежнева была замечена вместе с супругом Константином Меладзе на одной из вечеринок в московском клубе.

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шоу-бизнес роман отношения певица Вера Брежнева Константин Меладзе Эрика Герцег
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