Еще не старики: Сталлоне, Шварценеггер и Лундгрен раскрыли секрет своей молодости

Актеры в шутливой форме рассказали о своем секрете молодости

Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images

Недавно актер и режиссер Сильвестер Сталлоне, который официально заявил о начале работы над четвертой частью "Неудержимых", теперь на своей официальной странице в Instagram разместил забавное видео.

Смотрите видео о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

На кадрах видео появились сам Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, а также Дольф Лундгрен. Мужчины заявили, что отказываются стареть.

"Мы парни, которые не будут стареть. Нам весело, мы вечно молоды. А стареть , нет уж, увольте, это как минимум некрасиво с нашей стороны" – вот такую подпись оставил Сталлоне под размещенной публикацией.

25 Июл 2019 в 7:01 PDT INSTAGRAM (@officialslystallone)

Кроме того, Сильвестер сказал, что его рука выглядит лучше, чем Арнольд в целом. А Шварцнеггер сделал комплимент Лунгрену, отметив, что перед таким красивым мужчиной просто невозможно устоять.

Напомним, Арнольд Шварценеггер зачитал рэп. Звезда "Терминатора" записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье. Видео было опубликовано на Youtube-канале певца.

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