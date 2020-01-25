Еще один скандал: Тейлор Свифт отменила свое выступление на "Грэмми 2020"

Церемония награждения состоится 26 января в Лос-Анджелесе

Тейлор Свифт Фото: instagram.com/taylorswift

Похоже, церемония награждения музыкальной премией Грэмми 2020 отметится еще одним скандалом. На этот раз организаторы отменили выступление Тейлор Свифт на шоу. Предполагалось, что артистка откроет вечер хитом из альбома Lover.

Смотрите, как прошла церемония "Грэмми 2019":

В это воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе состоится церемония "Грэмми 2020". Накануне стало известно, что Тейлор Свифт не будет выступать на концерте, как это было запланировано ранее. По информации издания New York Post, причиной для отмены номера Свифт послужила ее композиция Man, затрагивающая тему гендерного неравенства.

"Мне так надоело бежать так быстро, как я могу. Интересно, если бы я была мужчиной, то добралась бы туда быстрее?", – поет Тейлор в своем сингле.

Сама певица пока не комментирует эту новость. Мы же добавим, что на этой неделе Тейлор Свифт неоднократно попадала в заголовки СМИ, в связи с выходом документального фильма Miss Americana, рассказывающего о карьере певицы и ее жизни вне сцены.

Напомним, что ранее экс-главу премии Грэмми обвинили в изнасиловании.

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