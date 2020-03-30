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Еще одна жертва короновируса: из жизни ушел известный комик

Кен Шимура страдал от лихорадки и проблем с дыханием

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:59

Опасный вирус COVID-19 продолжает уносить жизни знаменитых людей по всему миру. 29 марта скончался известный японский комик Кен Шимура, который на протяжении последних недель страдал от лихорадки и проблем с дыханием.

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По информации издания Reuters, 70-летний комик боролся с коронавирусом несколько недель. Он стал первой японской звездой, умершей от усложнений COVID-19. Поклонники актера призвали людей во всем мире понять серьезность угрозы и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Кен Шимура
Кен Шимура
Фото: Getty Images

"Очень грустно. Возможно, так плохо говорить, но надеюсь, что его смерть поможет японцам изменить свое отношение к вирусу, который они не воспринимают всерьез", – написал один из поклонников японского комика в социальной сети.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза. Также узнайте, кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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