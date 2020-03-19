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Еще одна звезда "Игры престолов" инфицирована коронавирусом

Индира Варма чувствует себя плохо

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:11

Еще одна звезда культового сериала "Игра престолов" Индира Варма, как и ее коллега по сцене Кристофер Хивью, заразилась коронавирусом. Известная многим по роли Элларии Сэнд актриса призналась об этом сама на своей странице в Instagram.

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По ее словам, звезда кино чувствует себя плохо и постоянно находится в постели. Варма поделилась, что из-за вируса была вынуждена отменить репетиции постановки "Чайка" по пьесе Антона Чехова.

INSTAGRAM

"Я в постели и это не хорошо. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним. Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла", – написала Варма, опубликовав фото с коллегами со съемочной площадки "Чайки".

Смотрите в сюжете, чем занимаются звезды на карантине:

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировалась, а Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом в Милане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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