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Эшли Грэм на последнем месяце беременности показала фигуру в купальнике: фото

Plus-size модель готовится стать мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая готовится вот-вот стать мамой, на последних сроках беременности показала пышное тело в купальнике. Несмотря на свое положение, звезда активно принимает участие в фотосъемках и не стесняется своего тела.

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Так, на своей странице в Instagram 32-летняя американская модель опубликовала новые кадры, на которых позирует в раздельном купальнике из своей дизайнерской коллекции.

INSTAGRAM

"Кто-нибудь еще, чувствуя себя беременным, дал тебе оценку твоего тела? Это (беременность, – Ред.) также дало мне понимание как дизайнеру, и я очень рада видеть это в моей новой коллекции. Настоящим испытанием, когда мы разрабатывали эту линию, было то, что ни один из этих костюмов не был материнским! Все, что мне нужно было сделать, – это увеличить свой размер", – написала модель.

Отметим, что, невзирая на поздний срок беременности, знаменитость продолжает заниматься в спортзале, а также активно посещать светские мероприятия. Предположительно, первенец у Эшли родится в январе 2020 года.

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров. Так, на своей странице в Instagram Эшли поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

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