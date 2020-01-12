Эшли Грэм показала, как занимается спортом на девятом месяце беременности

Известная модель plus-size вот-вот готовится стать мамой

Эшли Грэм Фото: Getty Images

Модель plus-size Эшли Грэм, которая не стесняется позировать в купальнике, показала, как занимается спортом на девятом месяце беременности. Будущая мама продолжает следить за своим здоровьем и фигурой, даже будучи в положении, о чем регулярно напоминает своим поклонникам.

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На странице Эшли Грэм в Instagram появился пост, в котором 32-летняя знаменитость делает растяжку мышц ног и спины. В этом ей помогает личный тренер.

INSTAGRAM

"Девять месяце, и вот, как мы делаем это", – подписала Эшли видео.

Модель утверждает, что такие тренировки помогают беременным уменьшить давление массы тела на ноги, а также расслабляет мышцы спины, которые из-за большого веса находятся в напряжении.

Стоит добавить, что за время беременности Эшли Грэм набрала более 20-ти кг. Об этом она призналась публично, и отметила, что ее ни капли не смущает такой вес. "За всю беременность я набрала 22,7 килограмма. И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же мобильной и гибкой", – говорит plus-size модель.

Эшли и ее супруг Джастин Эрвин ждут появления на свет мальчика. Предположительно, модель родит в январе 2020 года.

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