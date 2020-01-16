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Эшли Грэм полностью обнажилась на 9 месяце беременности: откровенное фото

Пышнотелая модель позировала своему мужу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:49
Модель plus-size Эшли Грэм
Модель plus-size Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм, которая набрала более 20 килограммов, ждет ребенка. Звезда пребывает на девятом месяце беременности и эпатирует публику откровенными фото.

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Совсем скоро Эшли Грэм впервые станет мамой, однако это не мешает ей делиться откровенными кадрами. Модель даже на последнем месяце беременности продолжает заниматься спортом и с удовольствием демонстрирует изменения в своей фигуре подписчикам.

Так, на своей странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала коллаж из снимков, на которых позирует полностью обнаженной. По словам модели, кадры были сделаны ее супругом и отцом будущего ребенка Джастином Эрвином.

Эшли Грэм обнажилась на 9 месяце беременности
Эшли Грэм обнажилась на 9 месяце беременности
Фото: instagram.com/ashleygraham

"Вне себя от радости из-за предвкушения встречи с тобой, маленький мужчина! Фото сделаны твоим отцом Джастином Эрвином", подписала коллаж Эшли Грэм.

Ранее мы также писали, что модель plus-size Эшли Грэм на последнем месяце беременности показала фигуру в купальнике.

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