Эшли Грэм в бикини покаталась на верблюде

Знаменитая американская модель размера плюс, 30-летняя Эшли Грэм, поделилась с поклонниками серией соблазнительных фото в Instagram. Аппетитная красотка опубликовала несколько соблазнительных снимков, находясь в городе Агадир, центре пляжного отдыха на берегу Атлантического океана и самом популярном курорте в Марокко.











Во время фотосессии Эшли Грэм успела покататься на верблюде, но, как призналась сама модель, "верблюды это явно не ее".

Свою карьеру Эшли начала еще в 2001 году, а в 2016, она стала первой "plus-size"-моделью, которая повилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, пышнотелая Эшли Грэм снялась для пикантного календаря от журнала Love. Ролик вызвал ажиотаж среди поклонников и пользователей сети.

Недавно Грэм снова приняла участие в съемках для Sports Illustrated Swimsuit и поделилась результатами фотосессии с поклонниками. Эшли Грэм совершенно не стесняется своего тела. Модель призывает всех девушек любить себя и свое тело, несмотря ни на какие модельные параметры.