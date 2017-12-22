Эшли Грэм в бикини покаталась на верблюде

Вчера, 12:40

Модель поделилась серией снимков на пляже в Instagram

Эшли Грэм. Фото: instagram.com/theashleygraham
Эшли Грэм. Фото: instagram.com/theashleygraham

Знаменитая американская модель размера плюс, 30-летняя Эшли Грэм, поделилась с поклонниками серией соблазнительных фото в Instagram. Аппетитная красотка опубликовала несколько соблазнительных снимков, находясь в городе Агадир, центре пляжного отдыха на берегу Атлантического океана и самом популярном курорте в Марокко.

Во время фотосессии Эшли Грэм успела покататься на верблюде, но, как призналась сама модель, "верблюды это явно не ее".

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Свою карьеру Эшли начала еще в 2001 году, а в 2016, она стала первой "plus-size"-моделью, которая повилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, пышнотелая Эшли Грэм снялась для пикантного календаря от журнала Love. Ролик вызвал ажиотаж среди поклонников и пользователей сети.

Недавно Грэм снова приняла участие в съемках для Sports Illustrated Swimsuit и поделилась результатами фотосессии  с поклонниками. Эшли Грэм совершенно не стесняется своего тела. Модель призывает всех девушек любить себя и свое тело, несмотря ни на какие модельные параметры.
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Источник:

"Сегодня"

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