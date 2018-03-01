Эшли Грэм в бикини станцевала на пляже

Сегодня, 11:11

Модель опубликовала соблазнительное видео в Instagram

Эшли Грэм. Фото: Instagram
Эшли Грэм. Фото: Instagram

30-летняя модель размера плюс Эшли Грэм снова и снова восхищает своих поклонников внешним видом. Звезда поделилась с ними пикантным видео, которое разместила у себя на странице в Instagram. Ролик просмотрели более 1,3 миллионов раз. На видео Эшли танцует на пляже в разных купальниках. 
модель, бикини, Эшли Грэм

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"Сегодня"

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