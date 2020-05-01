Эшли Симпсон станет мамой в третий раз: фото

Певица поделилась радостной новостью в Instagram

35-летняя Эшли Симпсон, младшая сестра американской певицы Джессики Симпсон, станет мамой в третий раз. Радостной новостью артистка поделилась со своими поклонниками в Instagram.

Напомним, что в марте прошлого года сама Джессика Симпсон родила третьего ребенка. Звезда и ее супруг Эрик Джонсон воспитывают двоих девочек и одного мальчика.

Певица Эшли Симпсон Фото: instagram.com/ashleesimpsonross

Так, Эшли Симпсон опубликовав фото с мужем, 31-летним актером и музыкантом Эваном Россом, в социальной сети. В кадре пара демонстрирует положительный тест на беременность. Таким образом они решили обрадовать фолловеров радостным сообщением.

"Мы ждем ребенка и очень рады поделиться с вами этой новостью", – написала Эшли в посте.

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К слову, третий ребенок звездных родителей станет братом или сестрой для четырехлетней Джаггер и 11-летнего Бронкса. Последнего Эшли Симпсон родила в первом браке с музыкантом Питом Вентцом из группы Fall Out Boy. Замуж за Эвана Росса артистка вышла в августе 2014 года после 13 месяцев романа.

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