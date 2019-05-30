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Эштон Кутчер дал показания в суде по делу убийства экс-возлюбленной

Голливудскому актеру пришлось вспомнить ту трагическую ночь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Эштон Кутчер в суде
Эштон Кутчер в суде
Фото: AFP

Голливудский актер Эштон Кутчер дал свидетельские показания в суде по делу зверского убийства его бывшей девушки Эшли Эллерин. 

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете: 

Отметим, что девушка была убита в феврале 2001 года серийным маньяком Майклом Гарджилио, которого прозвали "голливудским потрошителем". Как сообщает US Weekly, Эштон Кутчер в тот трагический вечер должен был пойти с девушкой на свидание.

"Я позвонил около 19.30, потому что опаздывал. В 20.24 она сказала, что вышла из душа и ответила, что звонит с телефона своего друга", – вспоминает актер. 

Также актер добавил, что звонил ей за ночь несколько раз, но она не отвечала. После чего он решил поехать к дому 22-летней студентки, где через окно увидел следи крови. Тогда Эштону Кутчеру показалось, что это было разлитое вино и девушке без него хорошо, поэтому он вернулся домой.  

На следующее утро сосед обнаружил Эшли мертвой – серийный убийца нанес ей 47 ножевых ранений. Как признался в суде актер, он испугался смерти девушки, ведь на двери остались его отпечатки пальцев. 

Самого убийцу Майкл Гарджилио обвиняют не только в убийстве Эллерин, но и еще двух женщин. Он был арестован еще в июне 2008 года. Прокуроры добиваются смертной казни.

Напомним, что ранее в интервью Мила Кунис рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

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суд убийства голливудский актер Эштон Кутчер
Источник: Us Weekly
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