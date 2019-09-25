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Эштон Кутчер прокомментировал обвинения экс-жены Деми Мур

Голливудский актер опубликовал пост в Twitter

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Фото: AFP

На днях известная американская актриса Деми Мур публично рассказала скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером и обвинила бывшего супруга в том, что он склонял ее к занятию сексом втроем. Ко всему, актриса заявила, что мужчина изменял ей и не хранил супружескую верность.

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете:

Поклонники очень долго ждали, когда же Эштон прокомментирует обвинения, и наконец-то он решился. Но когда артист уже собирался опубликовать на своей странице в Twitter эмоциональный комментарий, передумал.

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"Я собирался нажать на кнопку и сохранить действительно язвительный твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь, жену и удалил его. Жизнь прекрасна", – написал Эштон Кутчер и сопроводил пост смайликом в виде сердечка.

Отметим, что супруги состояли в браке 6 лет. По словам актрисы, за это время она пережила выкидыш на шестом месяце беременности, после которого впала в депрессию, стала злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими обезболивающими препаратами.

Напомним, что ранее в интервью Мила Кунис рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

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