Эскорт и брачное агентство: что известно о Ксюше Манекен, шокировавшей личной историей о насилии

Узнайте интересные подробности биографии Ксюши

Украинская блогер Ксения Манекен вчера решилась на то, чтобы поделиться личной историей со всеми своими подписчиками (у девушки их больше 300 тысяч) – в 15 лет она подверглась сексуальному насилию. В последнее время известные актрисы, блогеры и модели не стесняются делиться подобными историями с общественностью, чтобы обратить внимание на подобную проблему, с которой сталкивались многие девушки и женщины по всему миру.

Как оказалось, Ксюша Манекен – довольно искренняя девушка, которая не стыдится некоторых фактов из своей биографии и открыто рассказывает о них. Мы решили узнать о девушке побольше.

Эскорт

В 19 лет в связи с финансовыми проблемами Ксюша начала заниматься эскортом. Как признается Манекен, она никогда не вступала в половой контакт с мужчинами за деньги, а лишь "занималась сопровождением" состоятельных мужчин на светских мероприятиях и вечеринках. Среди "клиентов" Ксюши были и арабские шейхи, и крупные бизнесмены.

Ксюша Манекен Фото: instagram.com/maneken007

В интервью Рамине Эсхакзай Ксюша призналась, что о работе в эскорте знали ее родители, которые нормально отнеслись к такому заработку своей дочери. Девушка начала заниматься эскортом в 19 лет, а закончила примерно в 22 года.

За все четыре года, по словам Ксюши, ей удалось заработать всего 30 тысяч долларов, в то время как те девушки, которые действительно имели сексуальные отношения с шейхами и олигархами, заработали на этом в десятки раз больше. Как говорит Ксюша, за все время работы в эскорте ей удалось побывать в 14-ти странах.

Брачное агентство

Сейчас, по словам Ксюши Манекен, у нее есть ее свое брачное агентство, она активно ведет блог и зарабатывает на нем и иногда занимается фотографией – все это является ее источниками дохода на данный момент.

Ксюша Манекен Фото: instagram.com/maneken007

Личная жизнь

В Сети можно найти информацию о том, что у Ксюши были отношения с украинским диджеем Тимуром Трушковским. Ранее девушка часто публиковала фото с возлюбленным, но теперь они исчезли из ее Instagram, благодаря чему можно сделать вывод, что пара рассталась.

Ксюша Манекен с бойфрендом Фото: instagram.com/maneken007

Участие в телепроектах

Ксюша Манекен была замечена на кастинге реалити "Топ-модель по-украински" в 2016 году, но стать частью проекта девушка не смогла – экспертов ТМПУ смутил род деятельности Ксюши. Также Манекен участвовала в реалити-шоу "СуперЖінка".

Скриншот: YouTube

Напомним, Алена Водонаева рассказала, как в 14 лет ее изнасиловал неизвестный мужчина.

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